Мужчину задержали в столице из-за кражи дорогих кроссовок

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В столице задержали подозреваемого в разбойном нападении на двоих граждан ради брендовой обуви. Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

В дежурную часть поступило заявление от 19-летнего потерпевшего, который сообщил, что малознакомый гражданин распылил ему в глаза перцовый баллончик. В результате у него отобрали дорогие кроссовки.

"Потерпевший выставил на продажу кроссовки известного бренда из лимитированной коллекции. Подозреваемый написал молодому человеку и договорился о встрече с целью совершения сделки купли-продажи", – поделилась Гузь.

Уточняется, что при передаче товара злоумышленник распылил в глаза продавцу и его знакомому спрей из баллончика для самообороны. В скором времени нападавший скрылся с места, похитив обувь.

Позднее оперативники задержали 20-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Так, кроссовки были изъяты и возвращены владельцу. Напавший отправлен под домашний арест, добавили в МВД.

Ранее в Москве был задержан подозреваемый в краже фисташек стоимостью более 1 миллиона рублей. Теперь следователи ведут розыск и задержание возможных соучастников данного преступления.