В Москве задержан подозреваемый в краже фисташек стоимостью более 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину, который подозревается в краже крупной партии фисташек. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУ МВД по столице.

"В ОМВД России по району Бирюлево Западное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из компаний. По словам заявителя, неизвестный со складского помещения организации в Ступинском проезде тайно похитил 14 палет фисташек", – уточнили в правоохранительных органах. В результате был нанесен ущерб в размере более одного миллиона рублей.

Сотрудники полиции нашли похищенные фисташки на территории Мосрентгена в Новомосковском административном округе. Затем полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 25-летний приезжий. Выяснилось, что у него были запасные ключи.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Теперь следователи ведут розыск и задержание возможных соучастников данного преступления.

Ранее полицейские в Москве задержали подозреваемых в ограблении супермаркетов. В одном из магазинов мужчины украли продукты, в другом – бытовую химию. Мужчины признались, что краденый товар продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.