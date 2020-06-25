Полицейские в Москве задержали подозреваемых в ограблении супермаркетов

17:59
Фото: depositphotos/alexraths
Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в грабежах из столичный супермаркетов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В территориальный отдел полиции обратились представители двух столичных супермаркетов. Они сообщили, что двое неизвестных мужчин набрали товар в торговом зале и, не оплатив, скрылись с места происшествия, проигнорировав замечания менеджеров", – рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Владимир Васенин.
В одном из магазинов мужчины украли продукты, в другом – бытовую химию.
Подозреваемых 23 и 26 лет задержали на Рязанском проспекте. Мужчины признались, что краденый товар продали, а вырученные деньги потратили по своему усмотрению.
Против них было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящий момент подозреваемые арестованы, полиция проверят их причастность к иным подобным правонарушениям.
В начале июня сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии грабежей в Москве. В правоохранительных органах выяснили, что 21-летний приезжий ограбил двух пожилых людей.
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