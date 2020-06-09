Полиция задержала подозреваемого в краже денег и оружия из столичного гаража

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Полиция задержала подозреваемого в краже денег и похищении оружия. Инцидент произошел в столичном районе Бирюлево Западное, передает Агентство "Москва" заявление пресс-службы МВД России по городу.

В дежурную часть обратился мужчина, заявивший, что из его гаража пропали деньги и травматический пистолет. Ущерб оценен в 1 миллион рублей.

"Как установили стражи порядка, злоумышленник воспользовался тем, что гаражный бокс был не заперт, проник в него и совершил данное противоправное деяние. Похищенным он распорядился по своему усмотрению", – сообщили представители ведомства.

В результате следователи задержали 35-летнего неоднократно судимого приезжего. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям о краже и хищении оружия.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ограбил водителя в Южном Медведкове. Инцидент произошел в воскресенье, 7 июня, в проезде Дежнева.

Кроме того, в конце мая неизвестные с оружием похитили у мужчины вещи с деньгами в одном из отелей в центре города. Пострадавшему угрожали предметом, похожим на пистолет.