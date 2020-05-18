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Происшествия

09:16

Пассажир такси на востоке столицы избил водителя и похитил его автомобиль

происшествия транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На востоке Москвы неизвестный избил таксиста и забрал его автомобиль. Все произошло в ночь на 18 мая на улице Святоозерской, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

В сообщении говорится, что между водителем и пассажиром вспыхнул конфликт, в ходе которого клиент избил таксиста, сел за руль и скрылся с места происшествия.

"В ходе розыска автомобиль такси нашли брошенным недалеко от места происшествия", – отметили в ГУ МВД России по городу. Злоумышленника разыскивают.

Ранее стало известно, что полиция проводит проверку после видео с дракой между водителем такси и его пассажиркой. Ролик был опубликован в Telegram-каналах. На нем видно, как водитель такси силой вытащил женщину из машины, после чего несколько раз ее ударил.

В отдел МВД по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.

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