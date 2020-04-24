Полиция выясняет обстоятельства драки водителя такси с пассажиркой в Москве

Фото: скрниншот видео телеграм-канала "112"

Полиция проводит проверку после видео с дракой между водителем такси и его пассажиркой, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ролик был опубликован в Telegram-каналах. На нем видно, как водитель такси силой вытащил женщину из машины, после чего несколько раз ее ударил. По предварительной информации, таксист якобы не смог считать QR-код цифрового пропуска пассажирки.

В отдел МВД по району Бибирево поступили заявления от женщины и водителя такси, в которых они обвиняют друг друга в нанесении телесных повреждений.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действий каждого участника конфликта и принято процессуальное решение. Городские власти уже запросили у "Яндекса" всю информацию.