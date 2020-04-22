В Москве начинает работать автоматическая система проверки пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за угрозы распространения коронавируса в столице до 1 мая продлили действие введенных ранее ограничений. Вместе с тем с 22 апреля в Москве начинает действовать автоматическая система проверки пропусков для горожан, пользующихся как личным, так и общественным транспортом. Рассказываем, каким образом будет работать пропускной режим.



Для поездок на машине

Для контроля пропускного режима на личном транспорте задействуют камеры фото- и видеофиксации. Также проверять цифровой пропуск будут сотрудники ГИБДД. Если у владельца машины не окажется соответствующего разрешения, ему придется оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, в случае серьезного конфликта с представителями полиции авто нарушителя отгонят на штрафстоянку.

Чтобы избежать неприятностей с правоохранителями, в цифровой пропуск необходимо включить государственный номер автомобиля. Это можно сделать на сайте mos.ru или отправив СМС на номер 7377. Причем зарегистрироваться следует не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Таким образом, система успеет обработать все данные.

Проверить перед выездом из дома, внесен ли государственный номер автомобиля в пропуск, можно здесь.



Для поездок в общественном транспорте

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пассажиры, пользующиеся общественным транспортом, могут передвигаться только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, записанному на карту, а также по социальным картам москвича или жителя Московской области. Оплата бумажными билетами, банковскими картами и смартфонами на турникетах и валидаторах работать не будет.



Горожане, пользовавшиеся безлимитными проездными, действие которых было приостановлено и срок действия которых истек с 22 апреля по 1 мая, могут восстановить билеты с аналогичным сроком действия. А владельцы проездных с лимитом поездок, срок которых истек, вправе претендовать на новый проездной с числом неиспользованных поездок по состоянию на 22 апреля.



Карта "Тройка" доступна для покупки в кассах метро или автоматах по продаже билетов, киосках "Мосгортранс", а также железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером. Более того, ее можно заказать с доставкой на дом.

Для того чтобы воспользоваться электронными картами, горожанам необходимо включить их номера в свои цифровые пропуска. Это следует сделать минимум за 5 часов до начала первой поездки, иначе добраться до пункта назначения не получится.

Привязать карту можно на портале mos.ru или отправив СМС на номер 7377. Без этого передвигаться по городу на общественном транспорте запрещается: нарушителям грозит штраф 5 тысяч рублей.

Перед выходом из дома лучше заранее проверить свою транспортную карту здесь.



Для поездок на такси, мопеде и велосипеде

Для пассажиров, которые пользуются такси, правила оформления пропусков не поменялись. Как и раньше, необходимо оформить электронный документ на сайте mos.ru или с помощью СМС по номеру 7377. При этом таксист обязан будет попросить у пассажира пропуск, который он проверит через приложение "Помощник Москвы". Вводить номера автомобиля для получения документа в данном случае не нужно.

Велосипеды, мопеды или самокаты также считаются средством передвижения, поэтому для таких поездок тоже необходимо получить пропуск. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк пояснил, как это можно сделать.

"Велосипед – средство передвижения в любом случае. Для передвижения на нем вам необходимо получить пропуск. Но, когда вы заходите на mos.ru для получения пропуска, есть нюанс: вам не нужно выбирать ни один из пунктов – ни "общественный", ни "личный транспорт". Точно таким же образом вы получаете пропуск на передвижение по городу на технических средствах – мопеде, самокате, скутере, моноколесе и так далее", – сказал он

Для обладателей служебных удостоверений

На сайте mos.ru появилась возможность внести личные данные для передвижения по городу со служебным удостоверением. Для этого необходимо зарегистрировать номера своих личных/служебных машин или электронных карт. А для поездок на такси потребуется получить специальные буквенно-числовые коды.

Для волонтеров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для людей, которые занимаются волонтерской деятельностью, с 22 апреля вводятся специальные пропуска. Получить их на сайте mos.ru могут добровольцы, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер" и ГБУ "Моя карьера". Количество таких пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

При этом, если волонтеры будут передвигаться по городу на общественном транспорте или на личном автомобиле, сведения о госномере машины или данные транспортной карты (а также социальной карты) необходимо указать при оформлении электронного документа.