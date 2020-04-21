Для поездок по столице на велосипеде или мопеде нужен пропуск – Немерюк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям столицы надо оформлять разовые цифровые пропуска для поездки с 22 апреля на всех видах транспорта. В данную категорию вошли велосипеды, мопеды и самокаты, сказал в эфире "Эхо Москвы" руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Велосипед, мопед или самокат – это тоже средство передвижения, для поездки необходимо получить пропуск", – уточнил Немерюк.

По его словам, для передвижения действуют такие же правила, что и при поездках на личных машинах или городском транспорте.

Также Немерюк рассказал, что в Москве не планируется вводить пропуска для пешеходов на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.

"Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было. Но в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт. Потому что полиция всегда может остановить, если видит скопление людей", – сказал он.



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С 15 апреля в столице начали действовать пропуска. Разрешение для передвижения по городу понадобится для поездок на любом транспорте. С 22 апреля общественным транспортом можно пользоваться только при наличии "Тройки", "Стрелки" или социальной карты. Номер карты необходимо указать при оформлении цифрового пропуска.