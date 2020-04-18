Как будет проходить автоматическая проверка пропусков на транспорте. Главное

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве в соответствии с Указом мэра Сергея Собянина вводится новый порядок осуществления проверки цифровых пропусков на транспорте. Так, с 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области.

Отмечается, что оплата бумажными билетами, банковскими картами и смартфонами на турникетах осуществляться не будет. При этом действующие билеты продлят на тот срок, которым пассажир не пользовался с 22 апреля.

Как получить карту "Тройка"?

Карту "Тройка" можно приобрести в кассах или автоматах по продаже билетов метро, киосках "Мосгортранс", железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером.

Я хочу поехать на общественном транспорте в другой район. Что делать?

С 15 апреля в Москве введены цифровые пропуска. Если вы планируете передвигаться по городу на транспорте, необходимо оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер транспортной карты. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до поездки.

Как привязать карту к цифровому пропуску?

Привязать карту можно на портале mos.ru или по СМС на номер 7377. После соответствующей заявки на указанную электронную почту придет письмо с пропуском.

Уточняется, что без соответствующего пропуска осуществлять передвижения по городу на транспорте запрещается. Нарушение грозит штрафом 5 тысяч рублей.

Что делать, если пропуск есть, а "Тройка" в нем не указана?

Для внесения изменений в уже действующий пропуск или исправления допущенных при оформлении ошибок можно будет воспользоваться специальной формой, размещенной на портале mos.ru.

Что делать жителям Подмосковья, у которых нет пропуска?

В случае если нет пропуска, в том числе и у жителя Московской области, необходимо оформить цифровой пропуск, после чего привязать к нему карту по вышеупомянутой инструкции.

Как передвигаться по городу на личном автомобиле?

Для поездок на личном автотранспорте необходимо оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства.

Отмечается, что контролироваться соблюдение данной меры будет при помощи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Также проверять пропуск уполномочены сотрудники Госавтоинспекции.

В столице начали проверку цифровых пропусков Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 16

Ранее глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков в столице воспользовались уже десятки тысяч горожан.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе дополнительные меры борьбы с коронавирусом. В частности, были продлены до 1 мая все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения COVID-19. Также изменения коснулись пропускного режима и порядка обеспечения граждан бесплатными лекарствами.