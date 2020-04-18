Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:54

Как будет проходить автоматическая проверка пропусков на транспорте. Главное

город общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве в соответствии с Указом мэра Сергея Собянина вводится новый порядок осуществления проверки цифровых пропусков на транспорте. Так, с 22 апреля проехать в городском общественном транспорте можно будет только по картам "Тройка", "Стрелка", месячному единому проездному билету, а также по социальным картам москвича и жителя Московской области.

Отмечается, что оплата бумажными билетами, банковскими картами и смартфонами на турникетах осуществляться не будет. При этом действующие билеты продлят на тот срок, которым пассажир не пользовался с 22 апреля.

Как получить карту "Тройка"?

Карту "Тройка" можно приобрести в кассах или автоматах по продаже билетов метро, киосках "Мосгортранс", железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером.

Я хочу поехать на общественном транспорте в другой район. Что делать?

С 15 апреля в Москве введены цифровые пропуска. Если вы планируете передвигаться по городу на транспорте, необходимо оформить цифровой пропуск и привязать к нему номер транспортной карты. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до поездки.

Как привязать карту к цифровому пропуску?

Привязать карту можно на портале mos.ru или по СМС на номер 7377. После соответствующей заявки на указанную электронную почту придет письмо с пропуском.

Уточняется, что без соответствующего пропуска осуществлять передвижения по городу на транспорте запрещается. Нарушение грозит штрафом 5 тысяч рублей.

Что делать, если пропуск есть, а "Тройка" в нем не указана?

Для внесения изменений в уже действующий пропуск или исправления допущенных при оформлении ошибок можно будет воспользоваться специальной формой, размещенной на портале mos.ru.

Что делать жителям Подмосковья, у которых нет пропуска?

В случае если нет пропуска, в том числе и у жителя Московской области, необходимо оформить цифровой пропуск, после чего привязать к нему карту по вышеупомянутой инструкции.

Как передвигаться по городу на личном автомобиле?

Для поездок на личном автотранспорте необходимо оформить цифровой пропуск с указанием госномера транспортного средства.

Отмечается, что контролироваться соблюдение данной меры будет при помощи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Также проверять пропуск уполномочены сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что новыми формами для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков в столице воспользовались уже десятки тысяч горожан.

18 апреля мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе дополнительные меры борьбы с коронавирусом. В частности, были продлены до 1 мая все ограничения, введенные 13 апреля из-за угрозы распространения COVID-19. Также изменения коснулись пропускного режима и порядка обеспечения граждан бесплатными лекарствами.

Москва вводит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать