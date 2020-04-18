В Москве удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что заболеваемость COVID-19 в столице растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.

"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", – сообщил мэр.

Собянин отметил, что недопущение взрывного роста числа заражений является первой и важной победой. При этом он добавил, что говорить о том, что эпидемия отступила, пока рано.

Также Собянин рассказал о новых мерах и ограничениях, вводимых в столице в связи с распространением COVID-19. В частности, были продлены до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля.

Помимо этого мэр завил о введении цифровых пропусков для волонтеров. Получить их могут граждане, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что пик по коронавирусу еще не пройден. Он подчеривал, что риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему высоки. В связи с этим все больницы должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами.

За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.