В Москве удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости COVID-19 – Собянин

09:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти смогли предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что заболеваемость COVID-19 в столице растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.
"Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения", – сообщил мэр.
Собянин отметил, что недопущение взрывного роста числа заражений является первой и важной победой. При этом он добавил, что говорить о том, что эпидемия отступила, пока рано.
Также Собянин рассказал о новых мерах и ограничениях, вводимых в столице в связи с распространением COVID-19. В частности, были продлены до 1 мая временные ограничения, введенные 13 апреля.
Помимо этого мэр завил о введении цифровых пропусков для волонтеров. Получить их могут граждане, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что пик по коронавирусу еще не пройден. Он подчеривал, что риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему высоки. В связи с этим все больницы должны быть укомплектованы в полном объеме как оборудованием, так и кадрами.
За минувшие сутки в России за сутки было зарегистрировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
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