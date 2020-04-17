В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончался в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Там уточнили, что возраст умерших – от 34 лет до 91 года. При этом у большинства пациентов были диагностированы сопутствующие заболевания.

Так, у 34-летнего мужчины был установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких", он также имел болезнь Пиквика.

У других скончавшихся пациентов были выявлены гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро больных страдали сахарным диабетом второго типа.

В Оперштабе добавили, что один из умерших проходил лечение в федеральном медучреждении.

По последней информации, в России за прошедшие сутки было выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. Глава государства подчеркнул, что риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему высоки.