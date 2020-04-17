В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом

17 апреля, 23:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
21 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 скончался в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.
Там уточнили, что возраст умерших – от 34 лет до 91 года. При этом у большинства пациентов были диагностированы сопутствующие заболевания.
Так, у 34-летнего мужчины был установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких", он также имел болезнь Пиквика.
У других скончавшихся пациентов были выявлены гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро больных страдали сахарным диабетом второго типа.
В Оперштабе добавили, что один из умерших проходил лечение в федеральном медучреждении.
По последней информации, в России за прошедшие сутки было выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь.
Президент России Владимир Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден. Глава государства подчеркнул, что риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему высоки.
Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден
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