Бессимптомное течение коронавируса наблюдается у 45-50% зараженных – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что от 45 до 50% заразившихся коронавирусом не ощущают никаких симптомов болезни.
Она отметила, что ранее подобные случаи составляли лишь от 10 до 12% от общего числа инфицированных COVID-19.
"Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей без симптомов, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум – 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45-50%", – сообщила Попова.
Она отметила, что увеличение этого показателя демонстрирует улучшение диагностики коронавирусной инфекции.
"Это важная, значимая цифра, которая показывает активность выявления инфицированных людей в Российской Федерации. При том, что удельный вес пневмонии практически не растет", – подчеркнула Попова.
Также она отметила, что в настоящий момент в России 80% зараженных коронавирусом – лица в возрасте младше 60 лет. Представители старшего поколения среди инфицированных составляют лишь 15% от общего количества заболевших COVID-19.
"В возрастной структуре тех, кого мы сегодня вносим в реестр инфицированных, которые сегодня демонстрируют свое, так скажем, знакомство с вирусом, и мы видим это в лабораторных исследованиях... 80% – это люди младше 60 лет, 5% – дети, и только 15% люди старше 60 лет", – сказала Попова.
Она добавила, что такая статистика демонстрирует высокий уровень защищенности пожилых граждан.
За последние сутки в Москве заразилось коронавирусом 1 959 человек. Больше половины из зарегистрированных заболевших входят в возрастную группу от 18 до 45 лет.
О количестве бессимптомных переносчиков COVID-19 Попова заявляла и раньше. В частности, 15 апреля она сообщила, что в ряде регионов этот показатель уже достигал 50%. В то же время на тот момент она отмечала, что в среднем по России пациенты, не имеющие ярко выраженных симптомов заражения коронавирусом, составляют почти 30% от общего количества инфицированных.
Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев отметил, что у людей, которые бессимптомно переносят коронавирус, впоследствии могут возникнуть тяжелые осложнения в виде острой дыхательной недостаточности.
Общая численность зараженных COVID-19 в России составляет 32 008 человек. Из них 4070 случаев инфицирования зарегистрировали за последние сутки. 2590 человек смогли излечиться от коронавируса, в то время как 273 пациента скончались в результате заражения.
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