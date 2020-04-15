Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что чем больше людей тестируют на коронавирус, тем больше выявляют заболевших, при этом у них нет никаких признаков инфекции.

"В начале марта в среднем по России таких людей было около 10%, а сейчас почти 30%", – цитирует руководителя надзорного ведомства РИА Новости.

Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев рассказал, что отсутствие симптомов заболевания не исключает возможности тяжелых осложнений. Он отметил, что сперва нет никаких проявлений коронавируса, а потом появляются осложнения.

Специалист подчеркнул, что самое основное осложнение коронавирусной инфекции – это острая дыхательная недостаточность. В большинстве таких случаев заболевшему необходимо подключение к кислороду или аппарату ИВЛ.

При этом эксперт отметил, что о частоте таких прецедентов говорить пока рано. На данном этапе точно установлен лишь факт возможности бессимптомного течения заболевания. По мнению Авдеева, на сегодняшний день более 50 процентов инфицированных могут не ощущать симптомы COVID-19.

Средняя продолжительность бессимптомного заболевания – от одной недели до двух. Поэтому человек, контактировавший с другим заболевшим, обязан две недели соблюдать самоизоляцию. После этого периода вирус уже не попадет в окружающую среду, что полностью исключит возможность заражения других людей.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,8 миллиона случаев заражения, более 117 тысяч человек скончалось.

В России заболевших 21 102 человека, вылечились 1 694, скончались 170.