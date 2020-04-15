Мурашко рассказал о клинических испытаниях вакцины против COVID-19

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Стало известно, как в России проходит работа по разработке вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В частности, он заявил, что работы над вакцинами проводятся в 7 центрах.

"Работы над вакцинами в 7 центрах идут, это единственный метод профилактики, который будет работать на 100 процентов", – сказал Мурашко.

Министр выразил уверенность, что вскоре вакцины начнут прохождение клинических испытаний.

"Мы ожидаем, что в клинику в ближайшее время также зайдут", – подтвердил Мурашко.

Ранее сообщалось, что тест на наличие в организме антител к коронавирусу начнут проводить в РФ в течение 10 дней. Об этом рассказал заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Накануне США передали России штамм коронавируса для разработки вакцины. Известно, что вирусные частицы доставили во флаконе 23х0,6 миллиметра.

По последним данным, в Москве скончались еще 11 пациентов с выявленным коронавирусом. При этом у всех были обнаружены сопутствующие заболевания. В частности, трое пациентов имели хронический бронхит.