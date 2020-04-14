Тест на антитела к COVID-19 начнут проводить в течение 10 дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тест на наличие в организме антител к коронавирусу начнут проводить в РФ в течение 10 дней, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В течение 10 дней тест-система будет доступна для лабораторий Российской Федерации, для любой серологической лаборатории, которая проводит исследования крови", – приводит РИА Новости его слова.

Также известно, что после снятия карантина подобная система будет использоваться и в частных лабораториях.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал о принципе работы теста на антитела к коронавирусу. Сообщалось, что он позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме.