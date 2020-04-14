Генетик рассказал, как и для кого работает тест на антитела к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал Москве 24 о принципе работы теста на антитела к коронавирусу.

"Существуют антитела, иммуноглобулины G. Они бывают нескольких классов: IgG1, IgG2, IgG3. Эти антитела распознают вирусный антиген, и их наличие в сыворотке крови будет говорить о том, что человек с высокой вероятностью переболел коронавирусной инфекцией. Если у человека есть антитела, которые распознает антиген, значит, у него есть иммунитет к COVID-19", – пояснил Волчков.



По мнению специалиста, этот тест позволит увидеть текущий статус пандемии и выявить тех, у кого заболевание проходит бессимптомно или в легкой форме. "У кого-то течение болезни похоже на ОРВИ или легкую форму гриппа. Человек пересидел дома и не понимает, чем он заболел: гриппом, коронавирусом или еще чем-то. Тест-система позволит также выявить, какая доля людей уже переболела", – сообщил генетик.

По мнению Волчкова, массовых тестирований в ближайшее время не будет. "Это будет протестировано в больницах, где очевидно есть COVID-19-положительные люди, которые выздоравливают. Если тест покажет близкую к 100% эффективность, его следует применять массово. Например, для человека, который пару недель назад переболел чем-то похожим на грипп или ОРВИ", – уточнил Волчков.

Также генетик предположил, что люди, которые переболели коронавирусом и у которых были выявлены специфические антитела, смогут стать донорами этих антител для пациентов, находящихся в реанимации. Такие доноры, сдав свою плазму крови, помогут спасти жизни тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу. Она также рассказала, что почти у половины новых пациентов с COVID-19 нет клинических симптомов.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сообщила, что в России тесты на коронавирус проводят в 254 лабораториях. В настоящий момент в РФ зарегистрировано 10 тест-систем, которые обнаруживают заражение коронавирусом.



Наталья Лоскутникова, Анастасия Силенок