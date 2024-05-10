Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировала беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли около 20:00 по московскому времени. По данным ведомства, ее предприняла украинская сторона.

Аналогичную атаку остановили 10 мая в 11:30. До этого средства ПВО РФ уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области в ночь на 10 мая. Как отметил губернатор Александр Богомаз, обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы работали на месте.