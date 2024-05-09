Силы ПВО сбили четыре украинских дрона над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.

Очередную попытку киевского режима совершить теракт с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России удалось пресечь 9 мая около 15:00.

Ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар, который был запущен с украинской территории, над Медвенским районом Курской области.

До этого, вечером 7 мая, ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

