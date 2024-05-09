Системы ПВО уничтожили воздушный шар в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили малоразмерный воздушный шар, который был запущен с украинской территории, над Медвенским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, это было сделано ради террористической цели.

"Благодарю наших бойцов за защиту неба!", – написал глава области.

Ранее, вечером 7 мая, ВСУ обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска. Глава ЛНР Пасечник тогда сообщал, что после обстрела на ней возник пожар, пять человек пострадали.

Удар по нефтебазе, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS. В результате были повреждены линии электропередачи, дома в районе нефтебазы частично обесточены.

До этого в селе Щетиновка Белгородской области участник территориальной самообороны также пострадал из-за атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавшего госпитализировали и оказали ему необходимую медпомощь.

