06 мая, 21:55Происшествия
Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Участник территориальной самообороны получил осколочные ранения нижней конечности в результате атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю в селе Щетиновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, мужчину госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую медпомощь, после чего отправили его на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.
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