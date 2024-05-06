Участник теробороны пострадал при атаке FPV-дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участник территориальной самообороны получил осколочные ранения нижней конечности в результате атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю в селе Щетиновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчину госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую медпомощь, после чего отправили его на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.

