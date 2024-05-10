10 мая, 12:05Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаки пресекли около 11:30 по московскому времени. По данным ведомства, ее предприняла украинская сторона.
В ночь на 10 мая средства ПВО России уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над Трубчевским районом в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы работали на месте.