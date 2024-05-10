Собянин сообщил о сбитом в городском округе Подольск беспилотнике

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на пятницу, 10 мая, ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – сообщил он.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.