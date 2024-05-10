Пять украинских БПЛА уничтожены за ночь над Брянской, Московской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пять беспилотников были уничтожены дежурными средствами ПВО России над территорией Брянской, Московской и Белгородской областей. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что три БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, один уничтожен над территорией Московской области и один – над территорией Белгородской области.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. БПЛА был уничтожен в городском округе Подольск, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.