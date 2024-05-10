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10 мая, 18:39

Политика

Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, освобождающий генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Уточняется, что причиной увольнения стал возраст Гулевича. Ему также разрешено носить военную форму и знаки различия.

Добавляется, что Виктору Гулевичу 54 года. Звание генерала-майора он получил в 2020 году, в марте 2021-го он был назначен начальником Генштаба.

Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии.
Согласно указу, Дмитрий Мирончик был освобожден от должности посла Белоруссии в Швеции, Алексей Самосуев – в Финляндии, Денис Сидоренко – в Германии, а Андрей Страчко – в Киргизии.

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