Лукашенко отправил в отставку начальника Генштаба

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, освобождающий генерал-майора Виктора Гулевича от должности начальника Генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Уточняется, что причиной увольнения стал возраст Гулевича. Ему также разрешено носить военную форму и знаки различия.

Добавляется, что Виктору Гулевичу 54 года. Звание генерала-майора он получил в 2020 году, в марте 2021-го он был назначен начальником Генштаба.

Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должностей послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии.

Согласно указу, Дмитрий Мирончик был освобожден от должности посла Белоруссии в Швеции, Алексей Самосуев – в Финляндии, Денис Сидоренко – в Германии, а Андрей Страчко – в Киргизии.