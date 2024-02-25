В Белоруссии не пройдет ни один из вариантов свержения власти – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции не удастся реализовать ни один из вариантов свержения власти в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдет в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что", – заявил Лукашенко.

При этом президент не исключил, что во время выборов возможен подъем оппозиции, однако, по словам Лукашенко, власти Белоруссии не ставят цель будоражить общество сообщениями об угрозах стране.

"Когда мы говорим об этом, это не для того, чтобы напрячь кого-то. Нам не надо будоражить общество. Если мы это говорим, мы хотим, чтобы общество знало об этих угрозах", – подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Белоруссии в 2025 году. Он также отметил, что Белоруссия продолжит держать курс на сближение с Россией.