Выборы президента Белоруссии состоятся не позднее 20 июля 2025 года

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Выборы президента Белоруссии должны пройти не позже 20 июля 2025 года. Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко, передает агентство "БелТА".

По его словам, сейчас по причине принятых на республиканском референдуме 27 февраля прошлого года поправок в Конституцию Белоруссии проводится обновление политической системы.

"Завершающим этапом этой работы будет формирование депутатского корпуса в единый день голосования, выборы делегатов Всебелорусского народного собрания и очередные выборы президента", – отметил он.

Кроме того, Карпенко рассказал, что выборы в нижнюю палату парламента и местные выборы в Советы депутатов запланированы на 25 февраля 2024 года.

"В единый день голосования будут избираться 110 депутатов нижней палаты парламента и 12 514 депутатов местных Советов депутатов. К выборам будут образованы 1 394 окружные и территориальные избирательные комиссии, порядка 5,5 тысячи участковых комиссий", – уточнил глава ЦИК Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Владимира Путина переизберут президентом РФ на будущих выборах, поскольку у него нет соперников. Президент России стал более мудрее и хитрее, уточнил он.



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