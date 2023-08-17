Лукашенко предположил, что Путина переизберут на новый президентский срок

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Владимира Путина переизберут президентом РФ на будущих выборах, поскольку у него нет соперников. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе разговора с журналисткой Дианой Панченко на ее YouTube-канале.

По его мнению, лидера России не смогут свергнуть.

"Ну, пусть попробуют. Если им мало этих проблем, получат еще больше проблем", – отметил президент Белоруссии.

В частности, Лукашенко прокомментировал попытку вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в июне. Он подчеркнул, что она привела к тому, что такого в будущем больше не будет. Слухи об ослаблении Путина после этих событий безосновательны, указал лидер Белоруссии.

"Путин абсолютно не тот. Это Путин уже в квадрате. Последнее время очень многому научило всех, в том числе Путина", – добавил он.

Президент России стал более мудрее и хитрее, уточнил Лукашенко.

Кроме того, президент соседней страны также обратил внимание на безосновательное мнение об "имперских замашках" главы РФ. Он отметил, что не существует фактов для подтверждения таких слов.

В интервью Лукашенко заявил, что Путин пока не думал о человеке, который сможет продолжить его курс, поскольку на сегодняшний день перед лидером РФ стоят более актуальные задачи, которые необходимо решить.

"Думаю, что есть (такой человек). Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время. Он не видит его сейчас. Думаю, это так", – добавил белорусский лидер.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Он добавил, что Путин пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов.

Володин сообщил, что депутаты Госдумы поддерживают президента Владимира Путина