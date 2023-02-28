Путин пока не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году – Песков

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент еще рано говорить об участии Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Песков добавил, что Путин пока не делал каких-либо официальных заявлений касательно предстоящих выборов, так как в данный момент занят другими делами.

"Пока предвыборных электоральных настроений нет, у Путина дел много, ему сейчас точно не до этого, мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении своей кандидатуры или невыставлении своей кандидатуры, то есть пока еще чуть-чуть преждевременно", – рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, Дмитрий Песков сообщил, что в условиях спецоперации на Украине появились предложения отложить предстоящие в сентябре региональные и местные выборы в России, а также президентское голосование 2024 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин был и остается открытым для всех контактов, которые могут помочь РФ достигнуть собственных целей предпочтительно мирным путем.

До этого Песков сообщил, что Кремль с большим вниманием относится к плану Китая по урегулированию кризиса на Украине, однако власти должны тщательно изучить детали этого предложения.

Представитель Кремля подчеркнул, что любой план, который поможет перевести конфликт в мирное русло, заслуживает внимания.

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