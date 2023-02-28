Песков заявил о наличии на Украине сил, готовых к переговорам с Россией

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

На Украине есть силы, которые недовольны нынешним киевским режимом и которые способны вести переговоры с Россией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете "Известия".

Как пример подобных сил Песков привел украинского политика Виктора Медведчука, который в данный момент находится в России. Песков добавил, что у Медведчука есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы.

"Другое дело, что тем, кто находится в Украине, надо хоть как-то поднять голову, просто страшно и физически опасно. Их уничтожат сразу же, их убьют", – заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что начать мирные переговоры с этими силами Россия может после достижения целей спецоперации.

Кроме того, Песков заявил, что сегодняшний киевский режим благоволит нацистам и нацистским проявлениям в обществе Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Украины нет иного варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

До этого Лукашенко заявил о сложившейся в настоящий момент уникальной ситуации, при которой можно положить конец конфликту на Украине, пока РФ не перевела экономику полностью на военные рельсы.

Он предупредил, что другой такой возможности завершить конфликт может и не быть. По его словам, Россия готова делать шаги к мирному урегулированию, что она и делала с первых дней конфликта.

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