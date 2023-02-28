У Украины нет другого пути, кроме как заключить мирный договор с Россией – Лукашенко

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У Украины нет иного варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью китайским СМИ, которое было показано телеканалом "Беларусь 1".

"Украина должна это понимать. Нет другого пути, как заключить мирный договор сейчас. Без предварительных условий", – заявил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко добавил, что цель Владимира Путина на Украине – обезопасить Россию, чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии.

Ранее Лукашенко заявил о сложившейся в настоящий момент уникальной ситуации, при которой можно положить конец конфликту на Украине, пока РФ не перевела экономику полностью на военные рельсы.

Он предупредил, что другой такой возможности завершить конфликт может и не быть. По его словам, Россия готова делать шаги к мирному урегулированию, что она и делала с первых дней конфликта.

До этого Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По его мнению, Запад хотел бы "решить проблему с Россией, и в Приднестровье закрыть серую дыру". Он считает, что западным странам хотелось бы объединить территории и сделать их прозападными.

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