Си Цзиньпин на днях выступит с речью по Украине – Лукашенко

Фото: kremlin.ru

На днях председатель КНР Си Цзиньпин может выступить с речью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я знаю, что сегодня-завтра Си Цзиньпин выступит с заявлением или речью по поводу конфликта в Украине", – приводит его слова агентство БелТА.

Белорусский лидер назвал этот шаг нетипичным для китайских политиков, поскольку те всегда стараются быть осторожными, "куда не надо, они не лезут".

Лукашенко также считает важным, чтобы мир услышал позицию Китая. По его словам, если этого не произойдет, то тем, кому послание будет адресовано, придется столкнуться с серьезными последствиями.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции по конфликту на Украине. В частности, Китай намерен и дальше способствовать политическому урегулированию кризиса.



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