15:01Политика
Путин подтвердил, что в России ждут визита лидера КНР Си Цзиньпина
Фото: kremlin.ru
В России ждут визита председателя КНР Си Цзиньпина, поскольку он дал бы толчок развитию двусторонних отношений. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И.
"Мы договаривались об этом раньше. Понимаем, что есть внутриполитическая повестка. Но исходим из того, <...> что реализуем наши планы и по личным встречам, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", – сказал глава государства.
Перед этим российский лидер попросил Ван И передать главе КНР наилучшие пожелания, назвав последнего своим другом. Он также подчеркнул важность отношений России и Китая для стабилизации обстановки в мире.
В свою очередь, Ван И передал Путину привет от его китайского коллеги, а также заметил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой по всем направлениям. Он также добавил, что отношения двух стран не подвержены давлению третьих сторон.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Си Цзиньпин может приехать в Россию в ближайшие месяцы. Точных дат пока нет, однако ожидается, что это произойдет в апреле или мае.
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