Москва и Пекин договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания – МИД КНР

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Россия и Китай договорились о совместном противостоянии всем формам одностороннего запугивания, а также условились способствовать демократизации международных отношений. Об этом со ссылкой на МИД КНР сообщает РИА Новости.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи секретаря Совбеза России Николая Патрушева с заведующим канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И.

"Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира", – сообщили в МИД КНР.

Стороны в ходе встречи также договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах. Была подчеркнута и необходимость поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны также выступили против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния.

Ранее Ван И в ходе поездки в Европу спрашивал у главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, почему Китай не может поставить оружие России, если ЕС предоставляет военную помощь Украине.

Боррель рассказал, что он долго пытался объяснить Ван И, в чем разница, которая, по его мнению, колоссальна.

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