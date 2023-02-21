В Совбезе сообщили о встрече Патрушева с Ван И в Москве

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев проводит встречу с заведующим канцелярией комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Совета безопасности.

Ранее стало известно, что Ван И прибыл в Москву с рабочим визитом.

Его приезд в столицу до этого анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, он не исключал, что китайский политик может встретиться с Владимиром Путиным в рамках своей поездки.



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