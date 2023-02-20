Песков не исключил встречу Ван И с Путиным

Фото: TACC/пресс-служба МИД РФ

Кремль не исключает встречу главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, члена Политбюро Ван И с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Москву. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом, он действительно будет находиться в Москве. По дате мы вас сориентируем", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что отношения между Россией и Китаем имеют многоплановый и союзнический характер. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что у Путина и Ван И есть темы для разговора, кроме того, повестка дня всем понятна.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что Китай может оказать поддержку России в конфликте на Украине в виде "летальной" военной помощи.

По словам Блинкена, Китай поддерживает Россию на политическом уровне, кроме того, эта страна оказывала военную помощь РФ в конфликте на Украине.

До этого Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае материальной помощи Китая России в конфликте на Украине.

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