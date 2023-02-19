Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не сомневается в победе Украины в противостоянии с Россией. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции, сообщает РИА Новости.

Также Блинкен призвал с осторожностью относиться к различным инициативам о немедленном прекращении огня, поскольку они могут привести к ситуации "замороженного конфликта".

По его словам, "справедливый и прочный" мир не может допустить какие-либо территориальные потери Украины, а также должен обеспечить все, чтобы конфликт между Киевом и Москвой больше не повторился.

Ранее Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о возможных последствия в случае, если Китай будет оказывать материальную помощь России в спецоперации на Украине.

До этого американский журналист Сеймур Херш, который опубликовал расследование о причастности США к подрывам "Северных потоков", заявил, что мнение Вашингтона о победе Украины в конфликте с РФ является самоубийственным.

По его словам, Вашингтону сразу следовало дать понять Москве, что США не заинтересованы в принятии Украины в НАТО.

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