04:04Политика
Блинкен заявил, что США не сомневаются в победе Украины в конфликте с Россией
Фото: depositphotos/rabbit75_dep
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не сомневается в победе Украины в противостоянии с Россией. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции, сообщает РИА Новости.
Также Блинкен призвал с осторожностью относиться к различным инициативам о немедленном прекращении огня, поскольку они могут привести к ситуации "замороженного конфликта".
По его словам, "справедливый и прочный" мир не может допустить какие-либо территориальные потери Украины, а также должен обеспечить все, чтобы конфликт между Киевом и Москвой больше не повторился.
Ранее Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о возможных последствия в случае, если Китай будет оказывать материальную помощь России в спецоперации на Украине.
До этого американский журналист Сеймур Херш, который опубликовал расследование о причастности США к подрывам "Северных потоков", заявил, что мнение Вашингтона о победе Украины в конфликте с РФ является самоубийственным.
По его словам, Вашингтону сразу следовало дать понять Москве, что США не заинтересованы в принятии Украины в НАТО.
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