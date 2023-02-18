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Бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что западные страны оказывают поддержку Украине, чтобы потом получить собственную выгоду из конфликта. Об этом он заявил в эфире телеканала TV24.

По его словам, западные страны и компании уже потирают руки, чтобы "поделить шкуру неубитого медведя".

Пабрикс заявил, что государства, которые не оказывали Киеву какую-либо поддержку, в конечном итоге решат помочь Украине, чтобы получить собственную выгоду.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Соединенные Штаты готовы атаковать любого союзника по НАТО для собственной выгоды. По его словам, США уже провели "бесцеремонную" атаку по Германии, и на этом планы Вашингтона не останавливаются.

До этого бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что конфликт на Украине может закончиться ужасным образом в результате действий президента США Джо Байдена. В частности, Рикардс допустил, что американский лидер может отправить на Украину войска США.

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