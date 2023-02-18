Экс-разведчик США заявил, что Вашингтон атакуют любого союзника по НАТО ради своей выгоды

Фото: depositphotos/etienjones

США готовы атаковать любого союзника по НАТО для собственной выгоды. Таким мнением поделился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он назвал первой угрозой для Альянса именно Вашингтон. По словам Риттера, США уже провели "бесцеремонную" атаку по Германии, и на этом планы Вашингтона не останавливаются.

Экс-разведчик добавил, что НАТО никому не поможет, если это не будет представлять какую-либо пользу Соединенным Штатам.

Ранее Скотт Риттер заявил, что после выхода из украинского конфликта Россия станет одной из сильнейших стран мира. По его словам, страны Запада совершили ошибку, вступив в конфликт с РФ. Подобное обстоятельство позволило стране устранить неопределенность в сфере международной безопасности, которая существовала с 1990-х годов.

Американский политик-демократ, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг назвал военными преступниками президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина, главу СНБ Джейка Салливана, а также госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд. Он также потребовал их отставки от должностей.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!