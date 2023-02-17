Американский политик назвал Джо Байдена и его приближенных военными преступниками

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Американский политик-демократ, кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг назвал военными преступниками президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина, главу СНБ Джейка Салливана, а также госсекретаря Энтони Блинкена и его заместителя Викторию Нуланд. Об этом он написал в Twitter.

Политик также потребовал их отставки за военные преступления с последующим предъявлением обвинений в их сторону.

Ранее Джеффри Янг уже заявлял, что отставка президента Соединенных Штатов Джо Байдена может стать решением всех мировых проблем.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

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