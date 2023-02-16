В США заявили о поддержке Украины в вопросе возвращения контроля над всеми частями страны

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США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями, которые американские власти считают частями страны. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Украина борется за возвращение всей своей территории в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем их, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения своей территории", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Нуланд, президент США Джо Байден ранее заявил о намерении поддерживать Украину столько, сколько ей будет это необходимо. При этом Киев сам примет решение о том, какими способами будет достигать мира.

Вместе с тем Нуланд сообщила, что США намерены и дальше оказывать военную поддержку Киеву. Однако говорить о конкретных видах военной техники отказалась, подчеркнув, что в этом вопросе США исходят из потребностей Украины.

Ранее сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь обратились к администрации Байдена с призывом передать Киеву истребители и начать обучение пилотов украинской армии их управлению. Блюменталь, в свою очередь, высказал надежду на скорейшие поставки Киеву ракетных комплексов ATACMS дальностью до 300 километров.



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