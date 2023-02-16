В Белом доме заявили, что США не призывают Украину наносить удары вглубь России

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США не призывают Украину наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Что касается любых возможных операций (армии Украины) внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Кирби, США дали это понять как на публичном, так и частном уровнях.

Ранее глава комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли сообщил, что Пентагон может столкнуться с необходимостью расширения своего бюджета в связи с растущей потребностью Киева в боеприпасах. По его словам, конфликт на Украине характеризуется очень высоким уровнем расхода боеприпасов. Вместе с тем Милли отметил высокую стоимость снарядов.



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