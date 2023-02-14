МО РФ предупредило о планах Киева обвинить РФ в нарушении ядерной безопасности

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Киев при поддержке США готовит провокацию по обвинению России в нарушении ядерной безопасности. Об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

"Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации ("великого события") для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы "грубом нарушении" обязательств Конвенции о ядерной безопасности", – заявили в штабе.

В заявлении указано, что Киев рассчитывает показать мировому сообществу некие "весомые доказательства" радиоактивного заражения значительных территорий Украины в результате действий российских военных на Чернобыльской АЭС и в так называемой "зоне отчуждения".

В начале февраля министерство обороны РФ предупредило о возможных провокациях Киева, в результате которых Россию бы обвинили в ударах по объектам социальной инфраструктуры. В частности, сообщалось о намерении взорвать диспансеры и больницу в Краматорске.

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