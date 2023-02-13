В Госдуме назвали провокацией сообщения посольства США о новой волне мобилизации в РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, зачем американское посольство пугает граждан возможной мобилизацией в России. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Парламентарий назвал подобные сообщения провокацией. Он также сделал акцент на том, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

"Цель американского посольства – это, безусловно, породить некоторый страх и какое-то негативное настроение к возможной мобилизации. Вопрос о повторной мобилизации в комитете по обороне не обсуждается", – добавил он.

Ранее в посольстве США призвали своих граждан не совершать поездки в РФ, а тех, кто находится в стране, покинуть ее, в том числе из-за риска мобилизации.

В ведомстве заявили, что российские власти якобы могут отказать находящимся в стране американцам в признании их двойного гражданства и лишить их доступа к консульской помощи США. Кроме того, американцы якобы могут быть подвергнуты мобилизации и их могут не выпустить из страны.



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