Более 20 законопроектов об отсрочках по мобилизации находятся в ГД – Картаполов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 20 законопроектов об отсрочках по мобилизации в настоящее время находятся и ожидают рассмотрения в Госдуме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генерал-полковник, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"В настоящее время в "законодательном пакете" комитета по обороне находятся более 20 законопроектов по этой теме. Каждый из них затрагивает отдельную категорию", – написал Картаполов.

По его словам, каждый из законопроектов предлагает решение разных проблем. Особенно важными Картаполов назвал проекты по отсрочке для россиян с детьми-инвалидами и с тремя детьми.

Глава думского комитета добавил, что депутаты продолжают работу в направлении и осуществляют контроль над вопросами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об упорядочивании работы военкоматов. Инициатива призвана исключить риск возникновения ошибок в работе военкоматов и улучшить систему их функционирования. В случае принятия законопроекта данные в военкоматах будут обновляться в соответствии с информацией о гражданах, обратившихся за госуслугами.



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