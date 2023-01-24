Песков поддержал идею не запрещать возвращение IT-специалистов в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв не запрещать возвращение IT-специалистов в Россию, назвав их редкими и ценными кадровыми сотрудниками.

"Мы же уже говорили, что, безусловно, эти квалифицированные кадры представляют для страны большой интерес и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы для их возвращения были созданы все необходимые условия", – цитирует представителя Кремля RT.

По словам Пескова, российским компаниям необходимо продолжить сотрудничество со специалистами данной сферы, поскольку результаты их труда окажут положительное влияние на РФ.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ работает над пакетом мер поддержки для IT-специалистов, вернувшихся в страну из-за рубежа. Среди мер поддержки числились возмещение затрат на обратную релокацию, а также бронь от призыва в рамках частичной мобилизации. Повышение налогов на доходы россиян с отечественных компаний за рубежом может спровоцировать их массовое увольнение, посчитали в ведомстве.



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