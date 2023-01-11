Интернет-омбудсмен оценил предложенные властями меры по возвращению IT-специалистов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Инициатива Минцифры РФ по разработке мер, призванных привлечь в Россию уехавших IT-специалистов, является перспективной, но сложной в реализации, заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, подобные стимулирующие меры должны приниматься максимально оперативно. Мариничев полагает, что большую часть покинувших Россию IT-специалистов уже вряд ли удастся вернуть, поскольку они быстро адаптируются к новым условиям в других странах.

"Надо понимать, что труд IT-специалистов интернационален. Действительно, они сначала могут быть в любой локации, но обслуживать решения, находящиеся в том числе и в России. Но со временем, когда человеческий быт становится комфортным, они могут и перемещаться с точки зрения работы и результатов своей деятельности в ту локацию, где будут находиться", – сказал он.

По словам Мариничева, каждый день просрочки принятия мер по возвращению специалистов на родину чреват безвозвратными потерями профессионалов.

"Какое-то время они будут сотрудничать и с российскими компаниями, но эти связи будут обрываться, я в этом убежден", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ готовит пакет мер по возвращению IT-специалистов в страну, который в том числе будет включать бронь от призыва в армию. По данным СМИ, ведомство начало соответствующие совещания с профильными ассоциациями еще в минувшем декабре.

Среди обсуждаемых мер, помимо брони от военной службы, значатся частичная компенсация затрат на обратную релокацию, а также повышение НДФЛ до 30% для тех, кто работает из-за границы.



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