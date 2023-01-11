Вернувшимся в РФ IT-специалистам могут дать бронь от армии

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Минцифры РФ готовит пакет мер по возвращению IT-специалистов в страну, который в том числе будет включать бронь от призыва в армию. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, ведомство начало соответствующие совещания с профильными ассоциациями еще в минувшем декабре. Среди обсуждаемых мер, помимо брони от военной службы, значатся частичная компенсация затрат на обратную релокацию, а также повышение НДФЛ до 30% для тех, кто работает из-за границы.

Некоторые представители отрасли между тем отмечают, что повышение налога на доходы может привести к обратному эффекту и спровоцировать массовые увольнения айтишников. Эту меру не поддерживают в том числе и в Минцифры.

В то же время компании возлагают надежды на бронь от мобилизации. Дело в том, что эта мера декларируется еще с весны прошлого года, но юридически никак не закреплена, поэтому военкоматы могут по-прежнему призывать любых сотрудников IT-компаний. Решить вопрос могут поправки к Федеральному закону о мобилизации или соответствующий указ президента.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует рассмотреть вопрос о расширении перечня IT-специальностей, представителям которых положена отсрочка от срочной службы в армии. На сегодняшний день этот список состоит из 75 позиций.



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