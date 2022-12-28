Минцифры может расширить список специалистов IT-сферы, имеющих отсрочку от призыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минцифры РФ рассмотрит вопрос о расширении перечня IT-специальностей, представителям которых положена отсрочка от срочной службы в армии. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев в ходе вебинара в среду.

"Очень многих волнует вопрос, можно ли будет расширить список специальностей для срочной службы. <...> Мы поняли, что есть часть специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении в [соответствующее] постановление правительства. <...> Будем это делать", – сказал министр.

Он напомнил, что в настоящее время список специальностей, по которым предоставляется отсрочка от службы в армии, состоит из 75 позиций.

Ранее Шадаев раскритиковал предложение запретить удаленную работу для уехавших из РФ IT-специалистов. По его словам, это решение может подтолкнуть работников к устройству в зарубежные компании. Кроме того, за границей на сегодняшний день работают только 10% всех российских IT-специалистов.



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