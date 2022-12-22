Повышение призывного возраста не отменяет отсрочку для студентов – зампред СФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Повышение призывного возраста с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов, сообщил ТАСС вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

По его мнению, отсрочка сохранится – этого никто не менял.

В среду, 21 декабря, в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу предложил при комплектовании ВС России поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года. Он также выступил за повышение предельного возраста призыва до 30 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что повысить призывной возраст могут в 2023 году. По его словам, это может быть реализовано только через законы.

Депутаты будут ждать официальных предложений от министерства обороны по данному вопросу.

Шойгу предложил поменять призывной возраст

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