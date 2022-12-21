Шойгу заявил, что численность ВС РФ нужно довести до 1,5 миллиона военнослужащих

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить численность российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек. Об этом он сказал на заседании коллегии ведомства, которое состоялось 21 декабря.

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек", – передает РИА Новости его слова.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выступил с инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский сообщил, что россиян, призванных для прохождения срочной службы, не будут направлять в новые регионы России и привлекать к участию в специальной военной операции на Украине.

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